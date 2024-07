Cosmonauta ruso: "Bolivia es difícil de confundir. Desde el espacio se ven claramente los salares de Uyuni y Coipasa y el inmenso lago Titicaca"

Cuando me estaba preparando para el vuelo al espacio, la Fundación Unity me propuso colaborar para apoyar e inspirar a los niños en los hospitales. Al principio fui escéptico, pero luego vi que nuestro apoyo realmente mejora la vida de los niños enfermos. Los niños pequeños no deberían tener grandes problemas. Nosotros les damos nuestro apoyo, y ellos nos recargan con sus risas y sueños.



-Ayer, en el centro oncológico de Santa Cruz conocí a Olga, su esposa. Tiene suerte de tener una compañera que entiende su trabajo y los tiempos que pasa ausente. Además, comparte con usted esta labor humanitaria junto a Unity. ¿Se siente afortunado? ¿Cuántos años llevan casados?



Sí, soy feliz de tener una esposa así. Ser la esposa de un cosmonauta es difícil: ella tiene que cuidar de la casa y los niños cuando estoy de viaje en otras ciudades, países o en el espacio. Para estar juntos más a menudo, ella me ayuda en el trabajo de la fundación benéfica. Llevamos más de 20 años juntos.



-¿Qué dicen sus hijos sobre tener un papá cosmonauta?



Para mis hijos, ser cosmonauta es simplemente mi trabajo, algo a lo que voy. Para ellos, ante todo, soy papá. Con quien pueden jugar, estudiar, y demás.



-¿Siempre supo que sería cosmonauta?



No. Cuando era pequeño, no pensaba en ser cosmonauta. Tenía otros sueños. Pero ya en la universidad supe que quería volar al espacio y comencé mi camino hacia el vuelo espacial.



-Cuando está en el espacio, ¿se siente más cerca de sí mismo y de sus seres queridos?



Cuando estaba trabajando en el espacio estaba muy ocupado y no tenía tiempo para extrañar a mi familia. Y sabía que eventualmente volvería a casa. Pero siempre tuvimos una forma de comunicarnos - podíamos conectarnos a través de comunicación satelital en cualquier momento del día.



-Describa lo que ve en el espacio y lo que sintió al estar allí por primera vez



El espacio es infinito y oscuro. Pero lo que más impresiona es la vista de la Tierra desde la ventana, porque nuestro planeta es lo más hermoso en el espacio. Los mares y océanos azules. Desiertos en todos los tonos de rojo y amarillo. Bosques verde oscuro. Las cumbres blancas de montañas altas. También es sorprendente ver que todo flota en el espacio y no cae a ninguna parte.



-Usted refuerza mucho que con cáncer o sin cáncer, los niños son antes que nada niños, con capacidad para soñar y para esperar lo mejor del futuro. ¿Cómo prepara su corazón para entrar a los hospitales y a veces ver mucho dolor y sufrimiento?



Visitamos hospitales para inspirar, alegrar y fortalecer a los niños. No importa cuán difícil sea, siempre debemos ser más fuertes y hacer lo que esté a nuestro alcance. Los niños no necesitan nuestras lágrimas y tristeza. Necesitan nuestro apoyo, sonrisas y espíritu fuerte.



-¿Cómo se ve Bolivia desde el espacio?



Bolivia es un país interesante, difícil de confundir con otros debido a sus únicos paisajes naturales. Desde el espacio se pueden ver claramente los salares de Uyuni y Coipasa. El inmenso lago Titicaca azul. Las majestuosas y nevadas cumbres de los Andes. El altiplano con sus numerosas montañas.



-¿Cuándo volverá al espacio y por cuánto tiempo? ¿Cuál es el objetivo de su próximo viaje?



El próximo vuelo está programado para finales del próximo año. Mi tripulación ya ha comenzado la preparación para la expedición.