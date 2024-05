Crece el malestar por el decreto de DDRR y Gobierno ve afanes políticos

Activistas, políticos de partidos de oposición y de la facción evista del MAS aseguran que el presidente Arce pudo vulnerar la Constitución con “la imposición” de un decreto que no fue concertado; además observan el intento del Ejecutivo de regular el registro que está bajo control del Consejo de la Magistratura , una entidad que es parte del Órgano Judicial. Desde el Gobierno, niegan que el Decreto 5143 ponga en riesgo la propiedad individual, y ante los diversos anuncios de rechazo y protestas ven afanes políticos para confundir a la población.

“Al haber aprobado un Decreto Supremo, y no una ley (el Ejecutivo) está, ipso facto, eliminado al Legislativo que es donde se deben generar las leyes. Definitivamente el poder manejar Derechos Reales por decreto le posibilita generar arbitrariedades”, dijo la legisladora.

“He visitado en dos años todas las oficinas de Derechos Reales en el país y el común denominador de la gente con la que he conversado es la extorsión (…). Uno de los varios casos es en La Paz donde hemos recuperado una casa de unos inquilinos que sacaron de la propiedad a los nietos del dueño . Ellos decían ‘mi abuelo ha muerto hace 20 años, mi padre ha heredado, pero él murió con el Covid. Hicimos la declaratoria de herederos, pero hace dos años le han hecho revivir a mi abuelo, ha aparecido un documento de transferencia con el que han inscrito la propiedad en Derechos Reales y tienen un folio real’. Como ese caso hay muchos”, contó Silva.

El diputado del MAS Santos Mamani anunció que presentará ante el Tribunal Constitucional (TCP) un recurso abstracto de inconstitucionalidad de la norma, pero para que dicha acción sea revisada por los nuevos magistrados, y no así por los actuales, porque “los actuales prorrogados no están en vigencia”.

“Tiene que abrogarse, no puede quedarse así para el libre manejo del Gobierno a su gusto y antojo, es un decreto totalmente inconstitucional, apostilló el legislador.

¿Cómo se garantiza que el Ejecutivo no utilizará los datos de las personas para otros objetivos?, consultó este medio a Silva y la autoridad aseguró que “la garantía es que Derechos Reales seguirá dependiendo del Consejo de la Magistratura ” que es parte del Órgano Judicial.



“Es decir, no va a intervenir el Órgano Ejecutivo en estos temas. Los datos que tiene el Segip lo podrá compartir con Derechos Reales, los datos que tiene el Serecí lo podrá compartir y podrán interoperar con Derechos Reales. Los datos que tienen las alcaldías podrán interoperar con Derechos Reales, no con el Gobierno, no con el Ministerio de Justicia ni con ninguna instancia del Ejecutivo”, aseguró Silva.