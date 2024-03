Créditos rebotan en el Senado y se dilata su tratamiento; los arcistas ven sabotaje

El proyecto de ley 255 que aprueba el préstamo de $us 56 millones del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata) destinado a la construcción de la carretera Faja Norte, en Yapacaní, Santa Cruz; y el proyecto de Ley 145 de $us 67.246.082 para el mejoramiento y ampliación a ocho carriles de la carretera La Paz-Oruro, tramo Senkata-Apacheta, también de Fonplata fueron enviados a la comisión de Planificación Económica, que está dirigida por el evista, Isidoro Quispe Huanca.

Mientras que los otros cuatro créditos: el proyecto 156 por $us 100 millones aproximadamente del Jica; el 254 del BID por $us 200 millones unido al del Banco Mundial por $us 125 millones, ambos para electrificación rural; el 189 del BID por $us 62 millones, para la ampliación del teleférico; y el 268 del BID por $us 52 millones, que es considerado de libre disponibilidad, quedaron en sala de espera hasta la siguiente sesión.