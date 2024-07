Cuatro oficiales de Ejército se querellan contra Zúñiga por obligarlos a ir a la plaza Murillo el día del asalto militar

“En fecha 26 de junio de 2024, en inmediaciones del Estado Mayor ubicado en la Av. Saavedra, Zona Miraflores, aproximadamente a horas 15:00 el Ex Comandante General del Ejército de Bolivia, Juan José Zúñiga Macías, nos ordena acompañarlo, como equipo de seguridad, no nos encontrábamos armados, para una actividad que él tenía, no refiriéndonos con exactitud cuál era la misma y dejándonos en incertidumbre”, señala la denuncia.