Defensa de Luis Fernando Camacho afirma que “hay un impedimento político” y no jurídico para su traslado a Santa Cruz

“ No hay ningún impedimento jurídicamente y procedimentalmente hablando para que el Gobernador no pueda asistir a la audiencia, hay un impedimento político evidente por órdenes del presidente Luis Arce que, en un primer momento, pretendía hacer cumplir el ministro de Gobierno (Eduardo del Castillo) con sus constantes maniobras y declaraciones, (y que luego aparecieron) otros actores, como la viceministra de Transparencia, Susana Ríos, (…) y ahora el ministro de Justicia, Iván Lima”, dijo el jurista en EL DEBER Radio .

“Hay varias apelaciones en este momento presentadas por la Procuraduría, determinaciones que se han impugnado ante la justicia cruceña y esperemos que se den las decisiones antes de 11 de abril. En este proceso, lamentablemente, no se ha notificado a asambleístas nacionales, departamentales ni a la misma Procuraduría, (entonces) desde nuestra perspectiva como gobierno no se ha seguido el debido proceso y (por eso) hemos presentado los recursos para impugnar”, afirmó Lima.





“Pero, más allá de no ser cierto, vemos una constante injerencia con este tipo de declaraciones que hace el Poder Ejecutivo sobre el tribunal de sentencia que forma del Poder Judicial no respetando la independencia de poderes. Cuando el ministro de Justicia empieza a hacer declaraciones falsas, (…) no solamente desinforma a la población o causa una especie de zozobra, sino que, además, manda un mensaje al tribunal, indirectamente, tratando de indicar que no quieren que venga el Gobernador ejerciendo con ello un uso indebido de influencias, que es un hecho delictivo”, sostuvo el abogado.