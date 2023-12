Del Castillo dice que “es un golpe a las organizaciones sociales” el fallo judicial favorable al MAS “evista”

“Desde mi punto de vista personal y no así como ministro de Gobierno, esto es un golpe a las organizaciones sociales que son dueñas del instrumento político (…), ellas son quienes crearon el Movimiento Al Socialismo, aprobaron un estatuto que establece que ellas son las dueñas y que cualquier convocatoria a un congreso nacional tiene que ser de manera consensuada entre las tres organizaciones matrices del instrumento político”, dijo.

Sin embargo, “nos parece raro que no hubiesen ganado ningún tipo de acción en todo el territorio nacional y sólo lo hubieran ganado en Ivirgarzama, (donde una) juez ha concedido la tutela a representantes del Movimiento Al Socialismo del compañero Evo Morales”, agregó Del Castillo en una conferencia de prensa.

La autoridad cuestionó que el ala “evista” del MAS no haya presentado su recurso judicial en una ciudad capital “si era en contra de un fallo del TSE” y cuya jurisdicción, según su criterio, “debió haberse llevado en la ciudad de La Paz”.

Pero “no ha sucedido eso (e incluso) tenemos conocimiento (de que) no se ha notificado al TSE, no hubo una notificación formal, por tanto, desde mi punto de vista personal y como abogado, se ha vulnerado el debido proceso, en este caso, no solamente para las organizaciones sociales, sino que es un antecedente para todo el pueblo boliviano”, sostuvo.