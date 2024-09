Del Castillo: Evo ejecuta “plan de desestabilización” para volver al gobierno mediante la violencia

Agregó que a Morales y sus seguidores no les interesa la democracia, el bienestar del país o la recuperación de la economía porque, según su versión, “ lo único que les interesa es que Morales vuelva a ser presidente de los bolivianos”.

“Ellos también se dieron cuenta (de) que no tienen el apoyo popular, el apoyo del pueblo en su conjunto; por tanto, la única forma de llegar al gobierno es nuevamente tratando de vulnerar y violar la Constitución Política del Estado, como ya hicieron en el pasado. (Además) en esta oportunidad nuevamente quieren hacerlo mediante la fuerza, violencia y convulsión social ”, aseguró.

“¿Qué pasó en la gestión 2019? ¿Cuál fue el origen de la convulsión entre bolivianos? Fue la repostulación. Y nuevamente, en la gestión 2024, quieren que los bolivianos nos enfrentemos por la repostulación. Por eso es que el presidente (Arce) ha manifestado que este tema tan controversial no debe resolverse en las calles, mediante el enfrentamiento”, sino a través del referéndum, continuó.

Remarcó que Morales debe someterse al referéndum si cree que tiene el apoyo popular. Pero, “no necesitamos violencia, no necesitamos el enfrentamiento entre bolivianos y le pedimos la reflexión correspondiente al señor Evo Morales, que viene anunciando mes a mes la convulsión en el país. No queremos muertos, no queremos heridos”, insistió Del Castillo.