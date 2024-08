Del Castillo responde a la carta de Evo: “Miente día y noche creyéndose un mesías de papel que salvará al país”

El lunes, el presidente Arce apuntó de manera directa a Morales por la crisis boliviana. “El problema que habla la gente del diésel, el problema que habla la gente del dólar, tiene una misma raíz, que es la equivocada política de hidrocarburos que se ha hecho cuando el Evo estaba de presidente, así nomás hay que decirlo con claridad. Él se equivocó, no hizo exploración, no se dedicó al tema de hidrocarburos y ahora estamos pagando lo que hace siete o cinco años no se hizo”, dijo.