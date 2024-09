Del Castillo tras su polémica: “No estamos obligando a nadie a embarazarse”

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, afirmó este jueves que no se está obligando a nadie a embarazarse, después de que el miércoles desatara una ola de críticas en su contra por decir que la gente que reclama por los datos del censo “no tiene ningún hijo”, como la diputada Luisa Nayar.

“No hay nada más despatriarcalizador en el mundo que una persona pueda decidir si tiene o no tiene hijos; nosotros en ningún momento hemos manifestado que esta diputada no pueda referirse sobre algún tema, sino que hemos vislumbrado una realidad existente en nuestro país”, dijo Del Castillo en un contacto con periodistas de Oruro.