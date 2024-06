Después de la corrección de Choquehuanca, Andrónico dice que se reconoció la legalidad de la sesión que presidió

“Por tanto, no tendría motivo alguno para seguir con su consulta ante los (magistrados) autoprorrogados sobre la legalidad de la sesión (del 6 de junio). Si vamos a tratar la octava sesión (esta tarde), significa que fue totalmente legal y constitucional (la sesión del 6 de junio, pero) esperemos que no sea ninguna maniobra o estrategia para no promulgar (las leyes)”, insistió Rodríguez.