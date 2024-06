“Después de tres años y medio, ya he cumplido”: Richter confirma que dejará la vocería presidencial

“Lo mío es algo reflexionado hace un tiempo. Yo creo que ha llegado un momento en el que necesito y encuentro prudente hacer unas reflexiones de cara al próximo proceso electoral que va a vivir el país y, para ello, la vocería no es un lugar que me permita poder realizar aquello. Creo que, después de tres años y medio, ya he cumplido de manera suficiente, no tengo pendientes con la tarea y con los objetivos que me había propuesto al aceptar este cargo”, agregó.