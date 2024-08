Destruyen dos megalabolatorios que purificaban hasta 200 kilos de cocaína al día

Mamani indicó que las infraestructuras de los laboratorios también tenían áreas de herramientas, generadores de luz, dormitorios c on capacidad para más de 30 personas, cocina, comedor, depósitos de sustancias líquidas y sólidas, y baños con duchas.

Uno de los laboratorios estaba valuado en $us 350.000 y el otro en $us 200.000, por eso al destruirlos se logró afectar en $us 550.000 al narcotráfico, según informó el viceministro.