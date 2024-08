Diciembre será clave para redistribuir escaños y diseñar mapa electoral

Proyecto de ley

Con esos datos actualizados, el TSE elaborará un proyecto de ley con la nueva redistribución de escaños. La Asamblea Legislativa Plurinacional deberá ratificar la destribución con una ley. Será el Órgano Ejecutivo quien complete el ciclo con la promulgación de la misma. Asimismo, el TSE prevé que hasta diciembre de este año, el INE remita los datos de la población desagregada a nivel rural y urbano de todo el país. “A nivel rural, el INE nos tiene que enviar la población desagregada de las comunidades, y para el área urbana nos tiene que mandar la población desagregada por manzano. Con esa información desagregada procedemos a trabajar entre enero, febrero y marzo de 2025 la nueva geografía o mapeo electoral”, indicó Tahuichi. En tanto, el director del INE, Humberto Arandia, aseguró hace unos días que el INE entregará los datos poblacionales el 30 de agosto próximo. “Es un mandato legal y lo vamos a cumplir. Estaremos entregando los resultados de conteo poblacional el 30 de agosto a nivel nacional, departamental y municipal”, dijo Arandia. Todo el trabajo pendiente que tiene que hacer el TSE con los datos actualizados de población, desde la redistribución de escaños hasta la nueva geografía electoral, se debe ejecutar los primeros meses de 2025 para que sean considerados en las elecciones generales que se realizarán a mediados de agosto de 2025. “Pero se puede poner en grave riesgo todo este procedimiento si hasta el mes de diciembre de este año, la Asamblea Legislativa no aprueba mediante una ley la nueva distribución de escaños. Si hasta diciembre la Asamblea no aprueba la nueva distribución de escaños, el Órgano Electoral no garantiza la implementación de los resultados del Censo en las elecciones generales de 2025”, subrayó.

Compromiso político

¿Qué representa un escaño?

Un escaño parlamentario representa a una circunscripción electoral que se constituye “en base a la población y extensión territorial y deberá tener continuidad geográfica, afinidad y continuidad territorial y no trasciendan los límites departamentales”, según el primer parágrafo del artículo 60 de la Ley 026.



Actualmente, el departamento de Santa Cruz cuenta con 28 escaños parlamentarios en la Cámara de Diputados y están distribuidos en 14 uninominales, 13 plurinominales y uno especial.



Es decir, de acuerdo al actual mapa electoral, Santa Cruz tiene 14 circunscripciones. En ellas se elige, por voto directo, a 14 escaños uninominales que se convertirán en los diputados uninominales.



El vocal Tahuichi, señaló que en el caso hipotético, con los datos poblacionales actualizados del Censo, a Santa Cruz ya no le correspondan 14 escaños, sino 16, “entonces vamos a dividir el espacio territorial del departamento de Santa Cruz en 16 partes, y ese trabajo se realiza con los datos de la población desagregada a nivel urbano y rural”, explicó.



En ese marco, habrá departamentos que ganen escaños y departamentos que pierdan escaños, todo de acuerdo a la cantidad de población que tengan.



El tema de los escaños es uno de los puntos que preocupa al Ejecutivo. Tanto así que el presidente Luis Arce, en su mensaje del 6 de Agosto, anunció que iba a convocar a un referéndum para consultar el tema de los escaños. No detalló en qué sentido iría la consulta.



El ministro de Justicia, Iván Lima, señaló que los 130 escaños que establece el artículo 146 de la Constitución es “una especie de camisa de fuerza que le impide ampliar la cantidad de escaños para los departamentos con miras al resultado del Censo”. Es decir, dejó entrever que se puede incrementar el número de diputados nacionales para evitar enfrentamientos.



No obstante, tres semanas después del anuncio de Arce, el tema no pasa de ser “una idea” ya que el TSE no tiene ningún aviso oficial.