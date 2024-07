Dictan sentencia contra integrantes de la Resistencia, Yassir Molina es condenado a ocho años de cárcel

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, participó de la audiencia y salir señaló que no es el resultado que esperaban porque querían “una sanción más drástica (debido a que) había un concurso de delitos”.

Pero “quiero que sepan que yo voy a dar mi vida y hasta mi última sangre para sacar libre a esos chicos y a mí porque no hemos hecho absolutamente nada. Bolivia va a cambiar, porque estos masistas se van a ir, no pueden seguir en el gobierno, esta sentencia es una vulneración de derechos, no han probado ni un hecho, ni uno solo, ninguno de ellos se merecía esto, absolutamente nadie”, afirmó.