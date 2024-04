Dina Chuquimia: “No he renunciado, todo mi accionar como vocal se ha enmarcado en las leyes”

Dina Chuquimia se enteró por la prensa y redes sociales, mientras estaba en la ciudad de Santa Cruz, que fue destituida del cargo. Y entretanto ella asimilaba el hecho, el vicepresidente David Choquehuanca, ya había posesionado a Gustavo Ávila, como su reemplazo en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Este viernes, la exvocal apareció ante los periodistas y aclaró que ella no renunció.

¿Qué dijo Dina Chuiquimia sobre su alejamiento del TSE?

“No he renunciado, no he renunciado y he recibido ayer (jueves) la noticia de que evidentemente se ha designado a un nuevo vocal en sustitución a mi persona. Entendemos que es una decisión que toma el presidente (Luis Arce) en el marco de la Constitución Política del Estado”, dijo Chuquimia. Desconoce los motivos de su destitución.