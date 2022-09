Diputados aprueban ley para que 127 entidades públicas reciban más recursos

Las autoridades manifestaron que este aumento se da por una solicitud de 127 entidades del sector público y no por una “imposición desde un ministerio o desde el Gobierno central”.

En su disposición adicional segunda, la propuesta legal modifica el parágrafo II del articulo 79 de la Ley 843 para establecer el rango de las alícuotas porcentuales y específicas de ciertos productos como bebidas alcohólicas que no son parte de la canasta familiar. Esto no significa que vaya incrementarse el Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) para productos nacionales.

“Se está estableciendo el rango, no las alícuotas, por lo cual, puede subirse la alícuota del ICE para bebidas importadas, como también se puede bajar para productos nacionales. Esa es la ventaja de esta modificación. Estas alícuotas se actualizan por la UFV, y de hecho, muchas de ellas, ya han aumentado en el mercado nacional. Entonces, si no se establecen estos rangos, probablemente no va a ser posible una disminución que apoye a la industria nacional”, justificó el ministro de Economía.