Doria Medina cuestiona que haya dinero para un referéndum y no para otras necesidades

El empresario y político Samuel Doria Medina cuestionó este miércoles que el presidente Luis Arce insista en su propuesta de realizar un referéndum en medio de una crisis económica en la que no hay dinero para atender otras necesidades del país.

“El presidente (Arce) dijo hace poco: ‘no hay plata para nada’. No hay plata para las necesidades del país. No hay plata para los bomberos que luchan contra los incendios. No hay plata para los enfermos graves sin remedios. Pero sí hay plata para hacer un referéndum. Sí hay plata para su reelección. Sí hay plata para pelear con otros masistas. Esto es inaguantable. Que ya llegue 2025”, escribió en su cuenta en X.