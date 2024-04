Dos facciones del MAS se reúnen por separado

A contrarreloj. Este martes 2 de abril, las dos facciones del Movimiento Al Socialismo (MAS) se reúnen, eso sí por separado mientras tanto, para analizar la conminatoria del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Los escenarios serán en Cochabamba y en La Paz, respectivamente.



La directiva nacional del MAS, a la cabeza de Evo Morales como presidente del partido, se concentrará desde las 09:00 en el trópico cochabambino, para analizar, entre otros temas, la convocatoria a un nuevo congreso en consenso y los estatutos internos de la contienda política. Este último punto, a fin de ver la posibilidad de modificarlos para la inscripción de nuevos militantes que no cumple el requisito de antigüedad de 10 años.



A este encuentro los seguidores del líder cocalero llegan con opiniones dividas. Por una parte el senador Leonardo Loza, cercano a Evo, aseguró que el presidente Luis Arce está inhabilitado porque no cumple con el tiempo de antigüedad, aunque admitió que se puede trabajar para modificar los estatutos y así ingresar a las primarias cerradas internas.



“Lucho no pasa de siete años de militancia (…) pero tranquilamente podemos modificar los estatutos, hacerle el favor y derrotarlo internamente en las elecciones primarias.”, dijo en contacto con los medios.



Por su parte Darwin Choquerive, presidente de la Dirección Urbana del MAS en Santa Cruz, consideró que además del requisito de militancia en el MAS, no existe otra arista para modificarla.



“Con un ampliado nacional se puede modificar el artículo de la antigüedad y así Luis Arce puede competir en las primarias”, expresó.



En contacto con esta casa periodística, el diputado Gualberto Arispe, exhortó al mandatario Luis Arce a que responda al desafío que le planteó quien fuera su presidente, y no mediante sus ministros de Estado.



A su criterio, si es que se llevan las elecciones primarias, éstas deben realizarse con las reglas de juegos claras, y con los estatutos vigentes, sin modificación de los años de antigüedad.



Por su parte, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, manifestó que las actuales condiciones benefician a una sola persona, en este caso al expresidente Evo Morales. Por ello, considera que se debería garantizar una democracia amplia e interna a través del Instrumento Político.



“Se trata de respetar a las auténticas organizaciones sociales, a las cuales pertenece el Instrumento Político (...) En este momento, se está demandando que se las tome en cuenta en las decisiones, algo que actualmente no está sucediendo y que se evidencia en la dirección nacional, presidida por Evo Morales al relegarlas y no considerarlas en las decisiones”, explicó la viceministra.