Evo cambia de posición y ahora plantea elecciones primarias en el MAS

El expresidente Evo Morales, quien esta semana dijo que, si él no es candidato del MAS en las elecciones generales de 2025, “habrá convulsión en el país ”, ahora parece haber cambiado de posición y a través de un tuit en redes sociales ha convocado a la unidad de su partido, planteando elecciones primarias cerradas. Pero eso no es todo, Evo Morales dijo que el ganador en la primaria, sea él, el presidente Luis Arce “o quien sea”, deberá hacer campaña por el otro.

La propuesta la lanzó, primero, en su programa dominical en radio Kawsachun Coca y luego en la red social X. “Para evitar cualquier problema, si queremos mostrar unidad, que no hay evistas ni arcistas, todos trabajemos por ella, y llegado el momento vamos a las elecciones internas, nos sometamos a los militantes inscritos legalmente al Tribunal Supremo Electoral y que el pueblo decida quién es su candidato: Evo, Arce, o algún otro, es un derecho que está en la CPE. Eso se llama elección interna cerrada”, expresó el líder cocalero.

Además, Evo Morales prometió que, “ si el Lucho nos gana, tengo que hacer campaña por el Lucho; (pero) si yo gano, Lucho tendrá que hacer campaña para mi. Eso es hablar de unidad, totalmente democrático. Estoy dispuesto. Nos sometamos a internas, e insisto, estamos luchando por la unidad. Las internas cerradas arrojan resultados y todos unidos. Esa es la unidad para bien del partido y si el MAS le va bien de va bien a Bolivia. Unidad en base a convicción y no a intereses”.

El exvicepresidente Álvaro García Linera le dijo a EL DEBER, también en la última semana, que el candidato del Movimiento Al Socialismo debiera ser el actual presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, con el siguiente comentario: “A estas alturas más cerca de reformas de segunda generación que le den continuidad al proceso de cambio, pero en cuanto a simpatía, me siento más cercano a una candidatura de Andrónico Rodríguez (actual presidente del Senado)”, y reiteró la idea de que si el MAS va dividido, obtendrá una derrota como resultado.

Al respecto, Evo Morales dijo: “Yo no sé si el ministro (de Gobierno), Eduardo del Castillo, quiere destruir al Andrónico Rodríguez. El 7 de marzo, en Conaltid, Santa Cruz, convocó a la Asamblea Departamental del partido. En medio de la discusión dijo que el candidato no era Evo Morales, sino el presidente del Senado. Tajantemente lo dijo. Si él es el candidato de Del Castillo, no tiene lectura política, porque está destrozando al Andrónico o busca dividir el trópico de Cochabamba. Rodríguez lo aclaró, él es muy orgánico”.