El arcismo habla de procesos por “desacato” tras sesión legislativa presida por Andrónico

“ Corresponderá, primero que nada, que la autoridad jurisdiccional inicie los procesos por desacato a una autoridad jurisdiccional. Nosotros estamos evaluando, en función de las determinaciones que tomen, si nos adscribimos o si iniciamos un proceso por separado, porque aquí ha habido delito contundente y ese delito no puede quedar impune ”, dijo Mercado en una entrevista con EL DEBER Radio .

Entonces, “está clarísimo, según fallo constitucional, (…) que son nulas de pleno derecho, esas leyes (aprobadas) no existen en este momento en el ordenamiento jurídico boliviano, se las mandó al Ejecutivo como corresponde, yo no puedo responder qué va a hacer el Órgano Ejecutivo. Pero, (…) esas normas no existen en este momento”, insistió Mercado.