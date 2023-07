El ‘arcismo’ tumba la teoría del golpe; Áñez y Camacho exigen libertad

“Que no mientan al pueblo, yo personalmente estuve ahí antes (de que Morales se vaya) al trópico de Cochabamba. Yo fui ejecutivo departamental, aquí no podemos decir que Juan Carlos Huarachi ha pedido la renuncia. Primero que se informen, que digan la verdad, ahí estaban varios dirigentes del Pacto de Unidad, eso era en el hangar de El Alto. Nuestro compañero Juan Carlos Huarachi salió al pedido de nuestro compañero Evo Morales, antes de que el Ejército, la Policía, pida la renuncia ”, afirmó el jefe de bancada del MAS en la Cámara de Diputados, Andrés Flores, del ala ‘arcista’.

La diputada ‘arcista’ Deisy Choque también pidió al expresidente Morales decir “por qué Huarachi pidió su renuncia” en 2019. Asimismo, cuestionó “ por qué no sale a aclarar que él fue quien solicitó que pidan su renuncia a las organizaciones sociales”, durante la crisis política y social a consecuencia de la denuncia de fraude electoral presentada por la OEA.

Por la misma red social, Camacho señaló desde el penal de Chonchocoro que “esta es la evidencia de que no hubo golpe, fue el propio Evo Morales quien pidió a sus militantes que exijan su renuncia. Ya no tienen como sostener este secuestro en el que me tienen. ¡Exijo mi libertad!”