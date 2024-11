El Búnker anuncia que no presentará candidatura presidencial, por la unidad de la oposición

La agrupación política Búnker Tercera República decidió no presentar ninguna candidatura a la presidencia para las elecciones generales de 2025 en busca de la unidad de la oposición boliviana.



El líder de la citada organización, Agustín Zambrana, informó que esta determinación fue asumida luego de un "análisis profundo y de mucho tiempo" en sus direcciones regionales y en la nacional.



“Saben que venimos siendo parte de los creadores y constructores de la unidad en Bolivia a través de la oposición. El Búnker no va a presentar una candidatura presidencial al Estado boliviano, esta decisión se tomó porque tenemos que trabajar por la unidad más que nunca”, dijo.



Recordó que el país se encuentra a sólo nueve meses de las elecciones generales y que, pese a esa situación, la oposición sigue sin lograr su unificación.



“Es muy serio lo que está sucediendo y la oposición ha tenido cinco elecciones para unirse, ha tenido 20 años para unirse y no lo hace ¿Qué más quiere? ¿Quiere que nos arrodillemos? Me arrodillo si quieren para que ellos puedan unirse. Qué más quieren que hagamos los bolivianos, nos hicieron fracasar cinco elecciones”, cuestionó.