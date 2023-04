El Día Mundial de la Madre Tierra cambia el festejo por la preocupación

Alcides Vadillo, abogado y director regional de la Fundación Tierra, trabaja incansablemente en buscar una solución a los conflictos socioambientales en el departamento de Santa Cruz. Para él, la ley “es solo una declaración de principios, de buenas intenciones. Pero no es una ley, porque no tiene instrumentos operativos para que sus principios se materialicen y aunque crea una Defensoría de la Madre Tierra, en 12 años no ha habido un solo juicio o sanción por esta entidad en defensa de los derechos de la tierra” afirma.