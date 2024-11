El Gobierno de Bolivia reporta 91 policías heridos en 21 días de bloqueo de 'evistas'

El viceministro de Comercio Interno, Grover Lacoa, informó que el bloqueo de caminos impulsado por grupos afines a Evo Morales ha dejado pérdidas económicas que llegan hasta los $us 2.109 millones y amenaza con afectar la campaña próxima de siembra agrícola, además de la producción cárnica.

“El sector agrícola ha perdido por día $us 88 millones, la industria oleaginosa $us 14 millones, el sector azúcar $us 6 millones, de alcohol $us 4 millones, avícola $us 4,7 millones, porcino $us 2 millones, carne de res $us 7,1 millones, textiles $us 12,5 millones, restaurantes y hoteles $us 7 millones, es decir, las pérdidas son cuantiosas”, aseguró Lacoa en una entrevista con medios estatales.

La exportación de plátano a Argentina fue otro de los rubros afectados. De hecho, un productor que tenía su producción retenida en un punto de bloqueo terminó botándolo en el camino.

Pero no solo los daños tienen un efecto inmediato en términos económicos, sino también se proyectan efectos en la próxima campaña de siembra agrícola por falta de insumos que no llegan debido a los bloqueos, expuso la autoridad.