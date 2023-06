El Gobierno está descontento con la condena de Calvo y Evo habla de una “sentencia perfume”

“ No es una buena noticia; según la norma, estos ultrajes, estos actos que ha cometido el señor Calvo deberían tener una cárcel de cinco años, pero lamentablemente todavía falta descolonizar la justicia”, dijo Orellana.

Sin embargo, por tratarse de una sentencia de sólo dos años, Calvo no cumplirá su condena dentro de un centro penitenciario, según la normativa vigente en el país.

Por lo tanto, “nosotros no estamos contentos, no es justo ”, agregó Orellana en un contacto con BTV, donde también afirmó que la wiphala, para los pueblos indígenas de la “resistencia”, significa mucho y que nadie debería ultrajarla, más sabiendo que es uno de los símbolos patrios del Estado Plurinacional.

“En ese entendido, yo creo que la justicia tiene que hacer sanciones que den ejemplo para los que cometen ultraje a los símbolos patrios. (Además) hay que decirle al señor Calvo que no es boliviano pues, (sólo) es nuestro inquilino y como inquilino no conoce nuestra historia, no conoce los símbolos de los pueblos”, señaló.