El Legislativo suspende las Primarias y se allana la ruta para el referéndum de Arce

El referéndum más cerca

Tras la sanción de la ley que anula las Primarias, la realización del referéndum tiene más posibilidades de ejecutarse ya que se cumplió el requisito que impuso el TSE. En conferencia de prensa, el titular del órgano electoral reconoció que cuentan con la capacidad de administrar dos procesos electorales al mismo tiempo, pero no así tres. Con la suspensión de las primarias, quedan las elecciones Judiciales y el referéndum.

En ese marco, las preguntas sobre los tres temas del referéndum que planteó el presidente Luis Arce: subsidio a los hidrocarburos, escaños parlamentarios y reelección presidencial, son trabajadas por un equipo jurídico especializado, aseguró el Gobierno. Las preguntas no se darán a conocer mientras se desarrollen las reuniones con diversos sectores en el diálogo nacional.

Sin embargo, hasta la fecha, el referéndum anunciado por el jefe de Estado, es sólo una “idea” planteada para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dado que no ha recibido ninguna notificación oficial para ejecutar esta consulta.

“Por ahora no creo que debamos hablar del referéndum porque es algo que solo está ahí como idea, todavía no hay ningún avance en ese proceso” , decía, el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel.

Cuando EL DEBER le consultó al ministro de Justicia, Iván Lima, sobre el contenido de las preguntas del referéndum, la autoridad dijo que mientras duren las reuniones de Arce con distintos sectores sociales, las preguntas no se darán a conocer.

No obstante, cuando este medio le consultó a la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, si en el gabinete social extraordinario se iba a plantear el sentido de las preguntas, la autoridad dijo que no.

¿Se van a socializar las preguntas para el referéndum?, preguntó EL DEBER a Prada y su respuesta fue la siguiente: “No. Las preguntas no forman parte de la agenda que se va a tratar en este gabinete social. Tiene una convocatoria específica”.

Rechazo a Arce

Tanto la oposición y los evistas, expresaron su rotundo rechazo a la intención del mandatario de convocar a un referéndum constitucional por encima de la Asamblea Legislativa y anunciaron que no van a permitir que les sigan quitando sus atribuciones.

Uno de los discursos más encendidos fue el de la senadora Andrea Barrientos (CC) que adelantó que en el Senado se va a plantear el rechazo a la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta que presentó Jáuregui, que busca que Arce convoque a referéndum por decreto. “Hay que discutir ese referéndum tramposo del Gobierno. Habrá que discutir sacar una resolución de este Senado rechazando ese Auto Constitucional. No le vamos a permitir a esos autoprorrogados delincuentes que nos sigan quitando competencias, eso no es admisible. Si Luis Arce quiere referéndum pasa por esta Asamblea (Legislativa), si quiere modificar la Constitución pasa por esta Asamblea que no está de adorno. Es el primer Órgano del Estado”, refrendó Barrientos.