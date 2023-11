El MAS alista demanda contra vocales electorales por el delito de prevaricato

El ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) anunció procesos legales contra los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por el delito de prevaricato. Hasta el cierre de edición (22:30) las autoridades del TSE no se pronunciaron sobre el recurso de revisión extraordinario presentado por el equipo jurídico de Evo Morales tras la resolución de los vocales que rechazaron el registro y las determinaciones del congreso del partido oficialista realizado en Lauca Ñ.



Los abogados Wilfredo Chávez y Diego Jiménez, ambos juristas del MAS, llegaron ayer al TSE en la ciudad de La Paz para mostrar la demanda contra los vocales electorales. En esa entidad hay una vigilia de los seguidores de Evo Morales exigiendo que se valide el congreso de Lauca Ñ.



“Aclaramos que el plazo se vence hoy (ayer) a las 24 horas. Entendemos que si es que trabajan hasta ese horario, deben resolver el recurso planteado en su integridad. Estamos anunciando que en caso de que el Tribunal no cumpla dentro el plazo, vamos a iniciar la acción penal respetivo que corresponderá por el incumplimiento de deberes de manera deliberada por el TSE”, afirmó Chávez, quien hasta hace un mes era procurador general del Estado y fue destituido por el presidente Luis Arce.



El TSE aclaró la semana pasada, mediante un comunicado, que la resolución emitida el pasado 31 de octubre “no se pronunció sobre la nulidad o validez del Congreso” del MAS en Lauca Ñ, pero que rechazó “el registro y las determinaciones” del encuentro “en cuanto a la elección de su directiva nacional y Tribunal de Disciplina y Ética Nacional”.



Decisión del TSE



El organismo electoral también recordó que dispuso mantener la dirección nacional del MAS registrada en 2017 2017, hasta la realización de un nuevo congreso ordinario, es decir, reconoce todavía a Evo Morales como máximo dirigente de este partido.



En el comunicado, el TSE rechazó el ultimátum de “evistas” y aclaró que la Sala Plena tiene 15 días para tratar el recurso en contra del rechazo al congreso del MAS en Lauca Ñ, una vez sean resueltas las impugnaciones contra dos vocales electorales, Dina Chuquimia y Tahuichi Tahuichi.



Ayer, el equipo jurídico del MAS anunció que presentaron otro memorial con fecha 21 de noviembre con el fin de recordarles a la Sala Plena del TSE el vencimiento del plazo de 15 días que establece la Ley de Régimen Electoral en su artículo 219, para que resuelva el recurso planteado.



“El caso ha sido presentado el 6 de noviembre. Al ser este un Tribunal único y no existir más tribunales, de acuerdo con el Código de Procedimiento Civil que se aplica por analogía, el Tribunal como primer acto que es de conocimiento del caso tiene la radicatoria del mismo, sin importar que existan excusas o recusaciones. Lo primero que corresponde es radicar el acto porque sino asume competencia”, dijo Chávez.



El bando de Evo Morales realizó un congreso en la localidad de Lauca Ñ y los seguidores de Luis Arce desarrollaron un cabildo en la ciudad de El Alto. En este último evento se decidió desconocer el congreso de Chapare e instruyó realizar otro. Estas decisiones terminaron por ahondar la crisis del partido oficialista.



Por otro lado, ayer la Fiscalía rechazó la demanda realizada por Evo Morales en contra de Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del actual mandatario Luis Arce, por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias.



Esa decisión fue reclamada por el ala evista que aseguró que la justicia está sometida al poder político, en este caso al Gobierno de Arce. “Acá hay un trastorno político obviamente está pues la mano del poder gubernamental que pretende proteger al hijito de papá”, manifestó Orlando Ceballos, abogado de Evo Morales.