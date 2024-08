El MAS evista impugnará la decisión del TSE de no supervisar su congreso y amenaza a vocales con procesos

El equipo jurídico de la fracción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) anunció este sábado que impugnará la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de no supervisar su congreso convocado para el próximo 3 de septiembre en Villa Tunari, Cochabamba.

Pero, no es la primera vez que el Tribunal Electoral rechaza supervisar los congresos convocados por las fracciones del Movimiento Al Socialismo.

En el caso de las convocatorias del evismo, son observadas por no realizarse en consenso con las organizaciones sociales fundadoras del instrumento político y cuyos dirigentes ahora son afines al bloqueo arcista del MAS.

Sin embargo, Chávez aseguró que ya extremaron los esfuerzos para invitar a los dirigentes arcistas al congreso, hasta con cartas notariadas, pero que ellos no quieren asistir.

Entonces, el TSE “que nos diga qué medidas más podemos hacer, los hemos invitado con cartas notariadas, hemos pegado en sus puertas (las invitaciones) y han dicho que no van a venir ¿Qué más podemos hacer?, ¿traerlos con grúa?, ¿traerlos a la fuerza? Eso no se puede. El TSE está forzando una decisión en la ya hay un acto superado y no podemos cumplir”, afirmó.