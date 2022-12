El negocio ilegal del diésel en Mayaya es el inicio del saqueo en la Amazonia

El Náufrago llega a las orillas del río Kaka en la localidad de Mayaya. Ese es el nombre de una pequeña embarcación que transporta 15 turriles de diésel a esta comunidad ribereña. El comandante del bote no apaga el motor y grita a los que están en tierra que procedan a bajar el carburante. Lo hacen rápido. Atrás llega otra lancha con 20 barriles adicionales llenos de diésel.

El negocio del diésel es redondo en Mayaya. Los contrabandistas hacen fila en las noches en las estaciones de servicio de Guanay, un municipio ubicado al norte de La Paz, para llenar los barriles de plástico. No hay control. Los barriles están arriba de camionetas y el empleado de la gasolinera tiene que subir con la manguera a llenar los envases. Son 160 litros por turril.

Un barril lo llenan con Bs 595,2. Y pueden revender ese mismo turril hasta en Bs 1.500. El Náufrago llevó a Mayaya 15 turriles y esa venta a un ciudadano costó Bs 22.500, un poco más de $us 3.000. Atrás del Náufrago llegaba otro bote con 20 barriles. Esa carga costó Bs 30.000.

En Mayaya el diésel no se lo vende en bidones o botellas. No es negocio. En las calles se pueden encontrar pequeños envases de gasolina para vehículos que trabajan en el transporte público. Ninguno tiene placas de control. Tampoco hay una estación de servicio. La más cercana está en Guanay, a unas tres horas en vehículo y dos en embarcación.

En Mayaya empieza el envenenamiento de los ríos amazónicos. Desde esta localidad, río abajo por el Kaka, se instalaron las dragas que extraen el oro de los afluentes. A los costados están los campamentos mineros. No respetan ninguna norma ambiental.

El Estado en Mayaya no está presente. Solo hay dos policías para toda la localidad. Un vehículo policial que está parado en la estación y que debe ir hasta Guanay para recargar gasolina. Hay mucho negocio. Todo informal. No existe control de Impuestos Nacionales y menos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Los combustibles se venden en tiendas y el mayor negocio está en la llamada playa. “Todos los días llegan los botes con los turriles de diésel. Los descargan ahí y luego los llevan al pueblo. Algunos se van directo donde los campamentos mineros. Todo ese diésel que llega es para las dragas, porque no hay otro negocio que necesite tanto diésel”, relató un poblador de Mayaya.