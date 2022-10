El retorno de migrantes tras días difíciles en Chile

El padre de familia lleva el carrito de bebé con todas sus pertenencias. Su esposa alza a su niño y lo abriga por la baja temperatura en la frontera con Chile. La pareja venezolana no tuvo suerte en Chile y decidió volver a Bolivia para intentar cruzar a Perú. Volverán a suelo boliviano por rutas ilegales, ya que Bolivia prohibió el retorno de migrantes venezolanos tras su salida a otros países.

“No se puede vivir en Chile, el trabajo no da para pagar el arriendo, la comida, está muy duro vivir allí, nos vamos para Perú”, afirmó el padre de familia venezolano, según un reporte del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM). Esta entidad es parte de la Fundación Servicio Jesuita a Migrantes, que ayuda a migrantes venezolanos que intentan trasladarse a Chile.

El alcalde de Colchane, Javier García, explicó que Bolivia no acepta nuevamente a migrantes que hayan decidido abandonar el país. Eso obliga a que los migrantes venezolanos utilicen vías ilegales para ingresar otra vez a territorio boliviano. “Bolivia no acepta devoluciones de ciudadanos venezolanos ni de otras nacionalidades que no sean la boliviana”, dijo el burgomaestre.