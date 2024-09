El TSE deja al TCP que defina directiva del MAS y da otro plazo al resto de los partidos

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) no reconocerá a ninguna dirigencia de ningún bloque del MAS, mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), no emita una sentencia sobre la legalidad o no del congreso evista de Lauca Ñ y sobre el congreso arcista de El Alto donde también se eligió una directiva partidaria. Ese fue uno de los seis puntos de la Resolución número 314 que aprobó ayer jueves la Sala Plena de ente electoral.



“La situación de la renovación de la dirigencia de la organización política Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), está sujeta a la definición previa del Tribunal Constitucional Plurinacional respecto a las acciones constitucionales que en esa instancia se tramitan sobre esa materia”, se lee en el cuarto punto de la resolución a la que accedió EL DEBER.



En el mismo documento, los vocales aprobaron un sexto plazo para que los partidos que hasta la fecha no renovaron sus directivas y adecuaron sus estatutos, lo hagan hasta el 20 de diciembre de este año. En caso de no hacerlo, serán sujetos a sanciones que dictan las normas electorales,



“Tercero. - Disponer que hasta el 20 de diciembre de 2024, las organizaciones políticas de alcance nacional, departamental, regional y municipal (cuyas directivas hubieren superado el periodo de su mandato) convoquen, realicen y registren sus eventos partidarios internos (asambleas, congresos, etc.,) de elección/renovación de su directiva, bajo la supervisión del Órgano Electoral Plurinacional, además de la adecuación de sus estatutos internos”, dice el tercer punto.



No obstante, el punto uno de la Resolución del TSE dice que las organizaciones políticas que no hubieran hecho “ninguna acción destinada al cumplimiento de la Resolución 167”, emitida en abril y que ampliaba el plazo por 120 días, serán sancionadas por el TSE “de conformidad a lo dispuesto en la normativa electoral vigente y el Reglamento de procedimiento para la cancelación de personalidad jurídica”.



El punto dos dice que “no se aplicará sanción a las organizaciones políticas que realizaron acciones destinadas al cumplimiento de la Resolución 167”.