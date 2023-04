El TSE insta a seis partidos a elegir jefes y tres deben ajustar estatutos

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) exige al MAS, UCS, MTS, Demócratas, UN y FRI a organizar elecciones internas para escoger a sus directivas y entregar las listas de sus representantes hasta octubre de este año, luego de emitir una última resolución de ampliación de plazo por 180 días para dar cumplimiento a este requisito. Asimismo, el Órgano Electoral emitió llamadas de atención al MNR, PDC y ADN por no adecuar sus estatutos a la Ley 1096 de Organizaciones Políticas.

“La Sala Plena del TSE ha analizado la situación de las organizaciones políticas y ha determinado el jueves ampliar por un plazo de 180 días (desde la notificación de la resolución) para que todos los partidos puedan presentar las dirigencias internas de acuerdo a su alcance. El MAS, UN, Demócratas, UCS, el MTS y FRI están en pleno proceso de elección de sus dirigencias internas y también entendemos que en sus niveles departamentales y municipales no han logrado consolidar sus listas al 100%”, informó la vocal Dina Chuquimia en contacto con EL DEBER. La autoridad aclaró que este es el último plazo para que los partidos definan su vida orgánica y su dirigencia interna, ya que en 2024 iniciará el proceso preelectoral para elegir candidatos para las Elecciones Generales de 2025. En 2022 , a través de la Resolución 0356/2022, del 11 de octubre, se hizo la segunda ampliación del plazo de adecuación de estatutos y elección interna de las directivas de todos los partidos por seis meses; ese plazo culminó el 8 de abril de este año y las 11 fuerzas políticas registradas a escala nacional debían cumplir con la norma. En detalle y aunque la vocal Chuquimia mencionó a seis partidos que estarían en proceso de elección interna, el concejal por Demócratas en Santa Cruz Alberto Vaca dijo que su organización cumplió “al pie de la letra” las exigencias de la institución electoral.

“El Tribunal Electoral pidió la actualización de militantes hasta diciembre del año pasado y todos los partidos debían cumplir con el porcentaje mínimo. Los otros partidos no están cumpliendo, parece que la ley es para unos y para otros es laxa. Lo mismo con el caso de las dirigencias; en Demócratas hicimos nuestro Congreso para cumplir con la elección. Hemos cumplido con los tiempos y entregas de los descargos”, enfatizó el concejal Vaca.



Hasta el año pasado, esta organización política hizo su conversión de agrupación ciudadana a partido. En diciembre de 2022, ratificó a Rubén Costas como presidente de Demócratas. Según su estatuto, el mandato dura cinco años y pueden ser reelegidos una sola vez de manera continua.



En el caso de Unidad Nacional (UN), el 15 de diciembre de 2021 la exdiputada Elizabeth Reyes fue proclamada presidenta, mientras que Samuel Doria Medina se posicionó como el tercer hombre en la jerarquía interna del partido que se fundó en 2003. Según su norma interna, el mandato de todos los dirigentes dura tres años y pueden ser reelegidos de manera continua una sola vez y de manera discontinua dos veces. Es decir que los plazos de sus dirigencias aún no fenecieron.



Para la dirigencia de Demócratas y de UN, las exigencias del TSE deberían aplicarse a cuatro fuerzas políticas. Entre ellos, el MAS que está en proceso de llevar adelante sus congresos departamentales en La Paz, Tarija, Beni y Santa Cruz. De este último, el Congreso no fue reconocido por la dirección nacional. Según el delegado ante el Órgano Electoral, Diego Jiménez, el oficialismo logró consolidar las directivas de Cochabamba, Sucre, Potosí, Pando y Oruro.



“En el marco de la democracia interna, que es un principio que está en la Constitución, como en la Ley 1096, cada organización es autónoma en cómo elige a sus directivas, pero el Órgano Electoral establece plazos en contrasentido a la aplicación de los estatutos”, reclamó el delegado masista, aunque dijo que respetarán la norma. Ante la consulta si el jefe del masismo Evo Morales puede ser reelecto, Jiménez señaló que en términos legales hay vía libre. El diputado del ala arcista Rolando Cuéllar, en más una ocasión, pidió la realización del congreso nacional aduciendo que la actual directiva ya excedió el tiempo de mandato de más de dos años.