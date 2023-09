El TSE intenta, otra vez, resolver el recurso presentado contra la supervisión del congreso del MAS

"Hemos tenenido ya conocimiento de u n recurso extraordinario de revisión presentado por algunos ciudadanos, representantes de organizaciones sociales (del ala arcista), que no estarían de acuerdo con la resolución que se ha emitido (en el TSE) y que autoriza la supervisión al congreso de un partido político de alcance nacional", dijo Francisco Vargas, vicepresidente el Tribunal Supremo Electoral.

Agregó que, en ese sentido, el pasado martes, en una primera sesión, "no se lograron los votos necesarios para tener una determinación" frente al recurso planteado.

Además, explicó que el martes no se alcanzó los votos porque, por ejemplo, "una colega estaba en un encuentro internacional (...) y otro colega tenía baja médica".

Mientras los evistas impulsan el congreso, los arcistas cuestionan dicho evento e incluso el propio presidente Luis Arce salió el miércoles, en una conferencia de prensa, a anunciar que no asistirá .

“En última instancia, respondemos pues a las organizaciones sociales y las organizaciones sociales no se sienten representadas en el congreso del MAS-IPSP, y en esas circunstancias es muy difícil que nosotros podamos asistir a un congreso donde los dueños no van a estar, ellos han construido su casa y ahora los han sacado, y no podemos nosotros asistir allá”, dijo el jefe de Estado.