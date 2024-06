El TSE prepara terreno para redistribuir escaños y busca un pacto por las elecciones

Abril de 2025 es clave



Abril es un mes clave para el TSE por dos aspectos: terminar la tarea de redistribución de escaños y el nuevo mapa electoral con la delimitación de las circunscripciones, a fin de que inmediatamente después pueda lanzar la convocatoria a las elecciones generales, mismas que “indefectiblemente” se deben realizar en agosto de 2025.



¿Por qué agosto?, se considera este mes por la probabilidad de que no haya un claro vencedor o un candidato que tenga el 50% más uno, o que no haya logrado la diferencia de más del 10% del primero en relación al segundo candidato.



Si no se cumplen estos postulados habrá segunda vuelta y la ley prevé que debe ser realizada en 60 días, es decir, dos meses después, explicó Tahuichi.



Tomando en cuenta los plazos, esos dos meses posteriores serían septiembre y octubre, mes en que se programaría una segunda vuelta y el candidato que gane en esa segunda vuelta será posesionado como presidente o presidenta de Bolivia, el 8 de noviembre cuando se realice la transmisión de mando. “Estamos al filo, pero estamos cumpliendo con el mandato constitucional”.



Y para que se realice todo este proceso y se cumpla la meta, el TSE debe lanzar la convocatoria a elecciones generales en abril de 2025, es decir, dentro de 10 meses, que será la apertura de inauguración del calendario electoral.



Desde el Parlamento, Comunidad Ciudadana plantea que el escenario será propicio para pedir a los tres órganos del Estado que se garantice para este año la realización de las elecciones judiciales. En tanto que, desde Creemos ven como prioridad que se garantice la redistribución de escaños para las elecciones de 2025.



Sin embargo, el bloque evista del MAS dijo que el TSE no tiene competencia para convocar a una cumbre política donde no se definirá nada ya que las elecciones judiciales y generales están enmarcadas en la Constitución Política del Estado.