Elecciones judiciales: fracasa el diálogo bicameral con el vicepresidente del Estado

Henry Montero

Por su parte, el senador Henry Montero se dirigió a los 'autoprorrogados', solicitándoles: "Por favor no más amparos, no más sentencias, no más paralización, y no nosotros no los vamos a molestar con la 075 (de cesación de funciones), ya estamos grandes para que nos hagan propuestas indecentes y abusen de nuestras capacidades intelectuales", lanzó.



Según explicó Montero: "Hemos rechazado la propuesta de Choquehuanca y le dijimos que es la Constitución Política del Estado la que debe avalar cualquier proceso. Es la decisión política de Choquehuanca y seguramente de Arce, pero nosotros estamos apegados a la Constitución, y vamos a seguir insistiendo en la promulgación de la 075".