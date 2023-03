Elvira Parra dice que la propuesta de someterse a juicio abreviado se la hicieron durante el gobierno de Evo Morales

“Sí, varias veces (me propusieron), no solo a mí, también al compañero Marco Antonio (Aramayo); me visitaron incluso en la cárcel, en el anterior gobierno, en el gobierno de Evo Morales , los abogados del Fondo Indígena (vinieron) a decirme que yo me vaya al (juicio) abreviado; ellos estaban buscando una salida alternativa para mí”, dijo Parra en una entrevista con EL DEBER Radio.

Sin embargo, “rechacé (esa propuesta porque, si bien) yo tenía la esperanza de estar con mis hijos, (…) no por eso me iba a culpar por algo que no hice, de algo que no he cometido; entonces, los he rechazado porque yo preferí que se aclare, yo no puedo (culparme por) algo que no hice”, insistió.