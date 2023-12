Empresa Boliviana del Oro abre tres sucursales para comprar oro y fortalecer las Reservas Internacionales

Durante el primer semestre de este año la producción de oro llegó a los $us 1.495 millones, superior en comparación con la gestión 2022 .

El 5 de diciembre, el BCB informó en su página web que las RIN suman $us 2.147 millones hasta agosto de 2023, un monto menor en $us 1.391 millones en comparación con febrero cuando las reservas era $us 3.538 millones.