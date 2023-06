En Coripata Arce critica a algunos asambleístas del MAS y en Cochabamba Evo lidera una reunión de masistas

En medio del fraccionamiento en el oficialismo y en un acto realizado en Coripata, La Paz, el presidente Luis Arce volvió a cuestionar la mañana de este jueves a algunos legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) por no aprobar todas las leyes del Gobierno. Mientras, el líder de esa organización política, Evo Morales , instaló en Cochabamba una primera reunión anunciada de los masistas.

“Exhortamos (…) a todos los diputados y senadores porque nosotros mandamos leyes y están durmiendo ahí, (…) lo saben nuestros diputados, lo saben nuestros senadores, que lamentablemente no acompañan, inclusive, muchos diputados y senadores de nuestra propia línea política no ayudan, no contribuyen”, afirmó Arce.