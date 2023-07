En el evismo creen que hay un “pacto” entre la oposición y renovadores para “distraer” con anuncio de juicio a Arce

“ Yo creo que están distrayendo la atención del pueblo boliviano, le están engañando y le están mamando al pueblo, porque cuando un ciudadano hace una denuncia por resoluciones contrarias a la Constitución, el Ministerio Público, en 30 días, tiene que decir si es viable o no, (luego) mandar al Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal consultará y verá si la Asamblea Legislativa, por dos tercios (de votos), autoriza el enjuiciamiento o no”, afirmó Cabezas.

“Si en la Asamblea no hacemos en una primera vez, tendremos una segunda oportunidad y si no hacemos dos tercios en esa segunda vez, se archiva el caso. (Entonces sólo) están distrayendo la atención del pueblo, tal proceso no va a existir (…), hay muchos procesos pendientes acá en la Asamblea. Aquí hay un pacto para engañar al pueblo boliviano entre la oposición y los renovadores”, añadió Cabeza en una conferencia de prensa junto a varios de sus colegas evistas.