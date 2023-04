En respuesta a The Economist: Gobierno afirma que no levantará la subvención a los hidrocarburos

E l Gobierno nacional, a través d el viceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales , aseguró que no levantará las subvenciones a los hidrocarburos , en respuesta a la publicación de The Economist, que esta semana afirmó que en Bolivia se aproxima una crisis económica comparable al periodo hiperinflacionario de 1982.

“Nosotros tenemos una economía con estabilidad en los precios y eso es en beneficio de toda la población. Nosotros no vamos a (…) quitar la subvención que permite estabilidad de precios y con ello “no se golpea los bolsillos de la población” , aseguró el viceministro.

La autoridad indicó que el Gobierno no comparte las percepciones de la revista inglesa The Economist respecto a las subvenciones y otros indicadores sobre a la economía boliviana.

“Hemos sido enfáticos (en) que no vamos a levantar este tema (las subvenciones) y es un tema tan importante para la población de poder gozar de precios estables en la economía. Entonces, no compartimos la línea de The Economist de que nuestro país va a estar en crisis y también (tampoco) de calificadoras de riesgos, que ahora nos han bajado la calificación”, sostuvo.