En un solo día, Evo abandona y retorna a la marcha a La Paz

Los dirigentes del denominado “estado mayor del pueblo” se reunieron anoche en la localidad de Lahuachaca hasta donde llegó la nutrida marcha evista. Realizaron un balance de la jornada que a pesar de que no se registró enfrentamientos, llovieron las acusaciones del Gobierno y sus sectores sociales contra Morales a quien calificaron como “golpista confeso”.

“Anoche escuchábamos la conferencia del ministro de Gobierno, todo contra Evo, igual que la derecha (…) y el ministro (Eduardo Del Castillo) Evo, Evo. Esta marcha no es de Evo, es del pueblo (…) decidí retirarme de la marcha después de esta jornada, dejaré (la movilización) en manos del estado mayor del pueblo”, informó Morales.

Pero no fueron los únicos, el vicepresidente David Choquehuanca, ayer también mandó un contundente mensaje a Morales: “Si violas la Constitución Política del Estado, estás violando el sistema legal y la institucionalidad democrática, lo cual constituye un delito que está penado por la ley . Y ante la ley, todos somos iguales”, se lee en un mensaje de la autoridad en su cuenta de X.

Ayer, los dirigentes del MAS arcista y de las organizaciones sociales afines al Gobierno, anunciaron que no permitirán que la marcha de los evistas arribe a la ciudad de El Alto y para ello preparan una masiva concentración en los próximos días.

“Quiero expresar con mucha vehemencia que no soy parte de ningún plan y no me voy a prestar a este supuesto hecho de plan maquiavélico que desembocaría en un golpe de Estado o la renuncia del Presidente o vicepresidente como bien lo afirma el Gobierno (…) Eso es totalmente falso”, dijo.