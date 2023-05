Encuentran en el altiplano paceño los 93 turriles de cemento asfáltico hurtados de Emavías

Ante la versión de que habrían más de 93 turriles, Arias dijo que “las investigaciones no se terminaron y que en el mismo lugar hay también otros elementos”, pero que se debe tener la certeza “de que esos sean realmente de Emavias”.

“Las investigaciones no se detienen acá, porque hay diferentes escenarios, todavía tenemos que ver (varias cosas), hay una serie de sospechosos que están haciendo declaraciones y se los está convocando. (Además) utilizamos la palabra hurto y no robo porque no hubo violencia en puertas ni en cerraduras, sino que hubo complicidad, gente que trabaja para Emavías es la que ha abierto las puertas y ha permitido que saquen”, insistió.