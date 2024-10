“Es una burla”: Juzgado que paralizó selección de Fiscal General ahora se declara incompetente

“Ellos (del juzgado de Caranavi) sabían perfectamente que no podían paralizar el proceso de selección porque ahora también nos dicen que será competente el juzgado del lugar donde se originó presuntamente la violación de derechos de la postulante (que interpuso un recurso judicial). Si ellos sabían que no eran competentes, ¿por qué nos han paralizado el proceso de selección? ”, cuestionó.

Sin embargo, “en la Comisión Mixta siempre dijimos que tenemos que cumplir con la Constitución y por ese motivo, más allá de que hasta ahora no fuimos notificados formalmente, hemos convocado, para la 13:00 de hoy, a una nueva sesión de la Comisión para analizar esta situación, seguramente vamos a tomar acciones porque esto ya no es perdonable, no es perdonable, corresponde procesar a ese juzgado, no puede ser que estén manipulando de esa manera y perjudicando el trabajo de la Comisión”, anunció.