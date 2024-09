Eva Copa expresa que no se prestará “al juego de la convulsión” de Evo, y le exige asistir al diálogo

¿Por qué la Asamblea de la Alteñidad no salió a bloquear?

“Nosotros no vamos a entrar al juego de confrontación; lo que ellos quieren es luto y dolor y no se los vamos a dar, aquí en El Alto no. Nosotros vamos a cuidar a nuestra ciudad desde diferentes lugares donde nos encontramos. Hemos solicitado, hemos exhortado, y hemos recomendado a la gente (alteña) a que no salga, porque esta gente (de la marcha) es violenta”, insistió.