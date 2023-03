Eva Copa habló de defender al presidente Arce y arremetió contra los 'evistas': “El que no quiere la renovación, no quiere a El Alto”

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, considerada por los 'evistas' como parte de los 'renovadores' del oficialismo, ratificó este viernes que la renovación no es mala.

“La renovación no es mala, el que no quiere la renovación, no quiere a El Alto, porque El Alto es una ciudad renovadora, porque aquí prima la juventud, porque aquí prima la esencia de la revolución de este país”, dijo Copa durante la entrega de una obra junto al presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca.