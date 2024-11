Evismo asegura que no dará paso al “asalto del MAS por parte del poder político”, agotarán medios de impugnación

“Es decir, no vamos a renunciar ni a dar el paso al asalto del MAS por parte del poder político y aclaramos que no tenemos un tribunal objetivo (…), pero hay que pelear con eso, porque respetamos pese a todo la institucionalidad en el país”, agregó Chávez en una conferencia de prensa.

Pero “esta es la casa del MAS donde están los dueños de casa, no puede hacerse un proceso judicial o electoral a espaldas del dueño de casa y luego decir, con una sentencia, que usted ya no es dueño de casa, que tiene que irse porque hay otro dueño. No se nos ha permitido defendernos y al dueño de casa quieren usurpar su casa”, subrayó el jurista.