Evo asegura que el referéndum de Arce “es una especie de renuncia a la Presidencia”

Sin embargo, “las preguntas planteadas por Luis Arce para un referéndum son, en realidad, una confesión de que no sabe y no puede gobernar el país. No tiene soluciones para la crisis económica, no sabe qué hacer con los resultados del censo y su objetivo es inhabilitarnos para las elecciones”, sostuvo Morales, quien se convirtió en unos los principales opositores a Arce tras la división del partido gobernante, el Movimiento Al Socialismo (MAS)", continuó Morales.