Evo asegura que no se siente solo y que protegerá a los “perseguidos” del gobierno de Arce

“Juntos, lucharemos por la justicia que nuestro país merece. A los heridos, los cuidaremos; a los perseguidos, los protegeremos; a los detenidos, no los abandonaremos. No desfallezcan, no están solos; yo no me siento solo. El pueblo está con nosotros ¡Seguimos adelante, unidos y fuertes!”, expresó Morales mediante sus redes sociales.