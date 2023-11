Evo confirma acciones legales en defensa del congreso del MAS, 'arcistas' le piden recapacitar y no escuchar a sus asesores

El expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, ratificó este viernes que asumirán acciones legales en defensa del congreso de dicha organización política, realizado a principios de octubre en Lauca Ñ (Cochabamba) y posteriormente anulado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por incumplimiento de algunos requisitos, mientras el denominado "bloque oriente", que apoya al gobierno de Luis Arce, le pidió "recapacitar" y no escuchar a sus asesores.



"El TSE se contradice y desconoce sus propias normas en su afán de proscribir al MAS-IPSP siguiendo las órdenes del gobierno. Para anular el magno X Congreso de Lauca Ñ, se inventa que no acreditamos nuestra condición de militantes. Pero para autorizar la fiscalización del congreso y para notificarnos con su última decisión ilegal y política, nos reconoce como dirigentes", afirmó Morales en sus redes sociales.



"Exigimos que la comisión de supervisión del TSE que participó del magno congreso del MAS-IPSP en Lauca Ñ muestre al pueblo boliviano el registro audiovisual y fotográfico de la acreditación y votación. Advertimos que, si borran o manipulan ese archivo sería un delito. Por la verdad y con dignidad, asumiremos las acciones legales que corresponda", añadió.



También por redes sociales, el exprocurador y ahora parte del equipo jurídico del MAS, Wilfredo Chávez, dijo que "la resolución del TSE a luces vista es un mensaje de ensañamiento contra el MAS-IPSP y por ende contra el pueblo boliviano".



"Olvida el TSE que en otros congresos dio por válido el certificado del sistema 'yo participo'; olvida el TSE el principio de verdad material, ahora de naturaleza constitucional. La falta de alerta del SIFDE supuestamente por incumplimiento de requisitos es un acto propio del TSE, no del MAS-IPSP, y dicha omisión tuvo una oportunidad de ser observada por el SIFDE", señaló Chávez.



La dirección nacional del MAS convocó a sus representantes a un ampliado para el 6 de noviembre en Cochabamba para analizar y tomar decisiones acerca de la determinación del TSE.



Pero desde el Pacto de Unidad del ala "arcista” también anunciaron que se convocará a un nuevo congreso después de que el encuentro en Lauca Ñ fuera anulado.



La dirigente de las "Bartolinas" de Santa Cruz Felipa Montenegro, en representación del "bloque oriente", afirmó este viernes que están "muy agradecidos" y satisfechos con el trabajo del TSE porque, en su criterio, se hizo justicia al anular el cuestionado congreso llevado por el ala "evista".



"Se está haciendo justicia y al final vamos a poder participar (en un próximo congreso), no pueden vulnerar nuestro derecho de militantes, tenemos voz y voto para asistir como militantes a nuestro congreso, ahí llevaremos a una candidata mujer para que nos represente (en la dirección del MAS)", indicó Montenegro en una conferencia en Santa Cruz.



Además, la dirigente arcista pidió al expresidente Morales recapacitar y consideró que su imagen se está desgastando.



"Que recapacite, yo creo que sus asesores se pasaron de pelutu..., no le están asesorando bien, deberían asesorarlo bien, porque lo único que están haciendo es desgastar esa imagen de Evo Morales que nos costó constuirlo 14 años y él no debería escuchar a esas personas", afirmó.