Evo confirma invitación a Arce y Choquehuanca para el congreso de “unidad”, pero vuelve a atacar a su gobierno

Mientras, al referirse al segundo encuentro, Morales afirmó que esa reunión, con más de 80 asambleístas del MAS, fue muy esclarecedora y que lo fortaleció porque, según su versión, “ no todos los llamados ‘renovadores’ están en la línea de derechización ” del instrumento político.

Sin embargo, “como no pueden comprar a dirigentes dignos y honestos con prebendas, usan cartas falsas y demandas de inconstitucionalidad contra el estatuto y la dirigencia nacional del MAS-IPSP”, añadió.

“Otros sinceramente nos cuentan que tienen miedo que el gobierno les quite sus proyectos en sus regiones . (Entonces) el gran error del gobierno nacional fue dividir la bancada del MAS -IPSP”, señaló.

“Lo mismo pasa con los alcaldes, nos dicen ‘si el gobierno me ve contigo, no me va a dar obras’. (Pero) todos esperan que pase el tiempo para poder expresarse políticamente y defender al proceso de cambio sin chantaje ni persecuciones de los renovadores”, agregó Morales.